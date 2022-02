Ein Unfall in Gotha gab der Polizei zunächst einige Rätsel auf. (Symbolbild)

Auto fährt in Graben – Polizei sucht mit Hubschrauber nach möglicherweise verletztem Fahrer

Gotha. Nach einem Unfall in Gotha kann die Polizei aufklären, warum vom Fahrer jede Spur fehlt.

Über mehrere Stunden beschäftigte ein Unfall am Samstagmorgen gegen 5.30 Uhr in der Ohrdrufer Straße von Gotha die Polizei.

Ein Kia war in unmittelbarer Nähe zum Gewerbegebiet in den Graben gefahren und erheblich beschädigt. Am Unfallort trafen die Beamten auf den Beifahrer, zugleich der Sohn des Fahrzeughalters. Er nannte jedoch eine andere Person als Fahrer.

Suche nach Fahrer mit Hubschrauber

Der war offenbar vor Eintreffen der Polizei geflüchtet. Eine zweieinhalbstündige Suche nach dem möglicherweise verletzten Unfallfahrer, unter anderem auch mit einem Hubschrauber, blieb zunächst erfolglos.

So konzentrierte die Polizei sich zunächst auf den Fahranfänger, der unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand. Beamte der Meininger Polizei suchten einige Zeit später an der Wohnanschrift des flüchtigen Fahrers und konnten ihn antreffen.

Er war laut Polizei alkoholisiert und stand aller Wahrscheinlichkeit nach auch unter Einfluss von Betäubungsmitteln. Zudem lag gegen den 20 Jährigen ein Haftbefahl vor.