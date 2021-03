Auto-Fahrer lässt nach Unfall Wagen stehen und flieht

Ein Auto-Fahrer hat in der Nacht zum Montag unweit des Bürgerturms einen Unfall verursacht und ist anschließend geflohen. Der Pkw ohne Kennzeichen wurde vor Ort zurückgelassen, erklärte die Polizei. Nach derzeitigem Kenntnisstand fuhr der Unbekannte mit einem silbernen VW Golf die Sonneborner Straße aus Richtung Bürgerturm kommend in Richtung Stadtzentrum. An einer Weggabelung kam der Pkw von der Fahrbahn ab und kollidierte mit mehreren Bäumen. Am VW entstand Totalschaden. Während der polizeilichen Ermittlungen wurden in unmittelbarer Nähe des Bürgerturms sogenannte Driftspuren festgestellt, die im Zusammenhang mit dem Unfall stehen könnten. Die Polizei Gotha sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621 / 781124 entgegen genommen.