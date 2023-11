Auto geht im Kreis Gotha in Flammen auf – 10.000 Euro Schaden

Friedrichroda. Ein Pkw hat im Kreis Gotha Feuer gefangen. Durch den Brand ist auch ein Wohnhaus beschädigt worden.

Ein Pkw der Marke Citroën hat am Dienstag in Friedrichroda Feuer gefangen. Eine 60-jährige Frau stellte ihr Auto gegen Mittag im Bereich der Hornschuhgasse ab. Das teilte die Polizei mit. Kurz nachdem die Fahrerin den Citroën abgestellt hatte, sei das Fahrzeug in Brand geraten.

Durch das Feuer wurde auch eine angrenzende Hausfassade beschädigt. Bevor die Flammen auf das Haus übergreifen konnten, löschte die Feuerwehr den Brand. Die Polizei Gotha gab den Sachschaden mit rund 10.000 Euro an. Zur Ursache des Feuers machte die Polizei keine Angaben. Personen seien bei dem Vorfall nicht verletzt worden.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.