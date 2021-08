Autofahrer geraten im Kreis Gotha aneinander - Aus Streit wird körperliche Auseinandersetzung

Hörsel Im Kreis Gotha sind zwei Autofahrer in Streit geraten. Daraus entwickelte sich eine körperliche Auseinandersetzung, bei der ein Mann verletzt wurde.

Am Mittwochnachmittag sind ein 54-jähriger und ein 60-jähriger Fahrzeugführer laut Polizeiangaben offensichtlich aufgrund unterschiedlicher Ansichten ihres jeweiligen Fahrverhaltens zunächst in einen verbalen Streit geraten, welcher anschließend in eine körperliche Auseinandersetzung überging.

Nach Aussage des 54-Jährigen habe der 60-Jährige gewaltsam auf ihn eingewirkt und ihn dadurch verletzt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung.

