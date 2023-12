Autofahrer kollidiert mit Waldbahn – Mann wird verletzt

Waltershausen In Waltershausen ist ein 63-jähriger Autofahrer mit einer Waldbahn kollidiert. Er wurde bei dem Unfall verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war ein 63-jähriger Renault-Fahrer am Donnerstagnachmittag auf der August-Bebel-Straße in Richtung Albrechtstraße in Waltershausen unterwegs. An einem mit Andreaskreuzen versehenen Bahnübergang kollidierte er mit einer kreuzenden Waldbahn.

Der 63-Jährige wurde dabei leicht verletzt und kam in ein Krankenhaus. Der Renault wurde abgeschleppt.

