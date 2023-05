Autofahrer will sich in Gotha nicht kontrollieren lassen - Auch zu Fuß kommt er nicht weit

Gotha. Ein Audifahrer ist in der Nacht vor der Polizei geflüchetet. Die Liste seiner Verfehlungen ist lang.

Die Polizei wollte in der Nacht zu Freitag gegen 1.40 Uhr einen Audi in der Nähe der Europakreuzung in Gotha kontrollieren. Wie die Polizei mitteilt, beschleunigte der Fahrer sein Auto und wollte sich nicht kontrollieren lassen. In die Ohrdrufer Straße sei er entgegengesetzt der Fahrtrichtung gefahren.

Um nicht mit dem Audi zu kollidieren, musste ein anderer Autofahrer stark bremsen. Kurze Zeit später stieg der Mann aus seinem Audi und flüchtete zu Fuß. Die Polizei konnte den 44-Jährigen dann stellen.

Der Mann war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Weiterhin waren die am Audi angebrachten Kennzeichen falsch. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin/Methamphetamin. Eine Blutentnahme wurde angeordnet.

Gegen den Mann wurde ein entsprechendes Verfahren eingeleitet, der Audi wurde abgeschleppt. Die Polizei sucht als Zeugen den Verkehrsteilnehmer, der sein Fahrzeug stark abbremsen musste. Hinweise werden von der Polizei Gotha unter 03621-781124 (Bezugsnummer: 0128143/2023) entgegengenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.