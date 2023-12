73-jährige Autofahrerin überschlägt sich im Kreis Gotha - Schwer verletzt

Gospiteroda Eine Seniorin ist im Kreis Gotha von der Straße abgekommen. Sie überschlug sich mit ihrem Auto und musste schwer verletzt ins Krankenhaus.

Eine 73-Jährige hat sich in Gospiteroda mit ihrem Auto überschlagen und ist schwer verletzt worden. Die Seniorin war mit ihrem Opel am Dienstagvormittag auf der Brückengasse in Richtung Landstraße 1026 unterwegs. Laut Polizei kam die Frau in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab.

Anschließend habe die 73-Jährige einen Baum überfahren und sich überschlagen. Bei dem Unfall verletzte sie sich schwer und musste in ein Krankenhaus im Kreis Gotha eingeliefert werden. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

