Radunfall Autofahrerin fährt Radfahrer an Fußgängerüberweg an

Gotha In Gotha hat eine Autofahrerin einen Radfahrer angefahren. Der hatte sich jedoch nicht an die Verkehrsregeln gehalten.

Am Samstagabend kam es gegen 19 Uhr am Fußgängerüberweg in der Uelleber Straße in Gotha zu einem Unfall. Hierbei übersah laut Polizei eine 55-jährige PKW-Fahrerin beim Linksabbiegen einen Radfahrer, der gerade verbotenerweise auf seinem Fahrrad den Fußgängerüberweg überquerte. Es kam zu einer Kollision, wobei der 20-jährige Radfahrer stürzte und sich leichte Verletzungen zuzog.