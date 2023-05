Autofahrerin mit 3,2 Promille baut Unfall in Gotha

Gotha Mit rund 3.2 Promille hat sich eine 41-Jährige in Gotha hinters Steuer ihres Autos gesetzt und einen Unfall verursacht. Zudem hat die Frau keine Fahrerlaubnis.

Am Donnerstagabend hat sich im Bereich der Florschützstraße in Gotha ein Unfall ereignet. Wie die Polizei mitteilte, kam eine 41-Jährige mit ihrem Auto von der Fahrbahn ab, kollidierte mit mehreren Bäumen und kam in einem Gebüsch zum Stehen.

Wie sich herausstellte, war die Frau nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Zudem zeigte ein Atemalkoholtest bei ihr einen Wert von rund 3,2 Promille. Die 41-Jährige wurde zur Blutentnahme in ein Krankenhaus gebracht und ein entsprechendes Verfahren gegen sie eingeleitet.

Der VW wurde abgeschleppt. Personen verletzten sich bei dem Unfall nicht.

