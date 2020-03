Ein Kindersachen-Flohmarkt wird am Freitagabend und Samstagvormittag in Sundhausen in der Schule aufgebaut.

Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Baby-und Kindersachenbasar in Sundhausen

Am Samstag gibt es in der Erich-Kästner-Grundschule in Sundhausen den 10. Baby- und Kindersachenbasar. Von 9 bis 12 Uhr werden Kleidung der Größen 50 bis 146, Spielwaren, Kinderwagen und andere Dinge rund ums Kind sowie Umstandskleidung verkauft, teilt Matthias Müller mit. Schwangeren werde bereits ab 8.30 Uhr die Tür geöffnet.

Kinder dürfen nach Anmeldung per E-Mail an babybasar@gotha-sundhausen.de selbstständig und kostenlos Spielsachen verkaufen. Für das leibliche Wohl sorge die Kita Wichteldörfchen. Wer es nicht abwarten kann, dürfe schon am Freitag, 6. März, von 20 bis 22 Uhr zum Shoppen kommen. Der Erlös kommt den Kinder- und Jugendeinrichtungen in Sundhausen zugute.