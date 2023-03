Baby- und Kindersachenbasar in Sundhausen

Gotha-Sundhausen. Der Flohmarkt mit Sachen rund ums Kind findet in der Erich-Kästner-Grundschule statt.

Am Freitag, 3., und Samstag, 4. März, öffnen sich in der Erich-Kästner-Grundschule Sundhausen die Türen des Sundhäuser Baby- und Kindersachenbasars: Am Freitag von 20 bis 22 Uhr sowie Samstag von 10 bis 13 Uhr. Schwangere erhalten am Samstag bereits ab 9.30 Uhr Zutritt, teilt Matthias Müller mit, einer der Organisatoren.

Es werden Baby- und Kinderkleidung der Größen 50 bis 146 sowie Spielwaren, Kinderwagen und andere Sachen rund ums Kind sowie Umstandskleidung verkauft. Die Organisatoren bitten, zum Kauf lediglich leere Tragetaschen, aber keine Handtaschen, Rucksäcke oder Ähnliches mitzubringen. Der Erlös des Basars komme den Kinder- und Jugendeinrichtungen in Sundhausen zugute.