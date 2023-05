Bad Tabarz: Aussichtsreiche Wanderung mit Begleitung

Bad Tabarz. Pfingstsonntag wird zur Tour auf dem schönsten Wanderweg Deutschlands eingeladen.

Am Wandertreff in der Lauchagrundstraße 12a startet am Pfingstsonntag, dem 28. Mai, um 10 Uhr eine geführte Wanderung auf der Gipfel- und Aussichtstour, die im vergangenen Jahr vom „Wandermagazin“ als Deutschlands schönster Wanderweg bei den Tagestouren ausgezeichnet wurde. Das teilt das Kuramt der Gemeindeverwaltung Bad Tabarz mit.

Mit Wanderführer Olaf Blechschmidt, Ortswegewart Dieter Hellmann und Kuramtsleiter Marcel Wedow geht es auf die etwa vier Stunden lange Tour. „Packen Sie Ihren Wanderrucksack mit Sitzkissen, geschmierten Broten und Getränken für eine Tour in schönster Umgebung. Ziehen Sie wander- und wetterfeste Kleidung an und Ihre robusten Wanderschuhe“, rät Wedow.

Rostbratwurst wird unterwegs extra angeboten

Vom Wandertreff am Kukuna geht der allmählich aufsteigende Weg zur Schutzhütte Zimmerberg, von wo aus Bad Tabarz von oben betrachtet werden kann. Der Kammweg des Zimmerberges führt zum nächsten Aussichtspunkt am Fuchsstein mit Blick zum Inselsberg. Durch dichten Wald geht es weiter bis zur Anhöhe des Gickelhahnsprungs. Am Fünfarmigen Wegweiser ist Zeit für eine Rast und eine Rostbratwurst. Danach folgen mit Hirschstein, Rotem Turm und Aschenbergstein weitere Höhepunkte der Runde.

Nach dem letzten Gipfel geht es bergab zur Märchenwiese, wo der Struwwelpeter und weitere Hoffmannsche Holzfiguren vom Tabarzer Künstler Günter Gehrke stehen. Das Kuramt empfiehlt, die Wanderung im Kurpark Winkelhof enden zu lassen, wo um 15 Uhr die Tabarzer Blasmusikanten zur Eröffnungsfeier des Musiksommers Bad Tabarz aufspielen.