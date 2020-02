Bad Tabarz bekommt eine neue, größere Bibliothek

Im Gebäude für die neue Bibliothek gleich neben dem Rathaus von Bad Tabarz läuft der Innenausbau. Das einstige Domizil des Wandervereins wird seit dem vergangenen Jahr umgestaltet. Die Gemeinde bekommt den Umbau zu hundert Prozent gefördert – 417.000 Euro.

Treffpunkt und Raum für Experimente und Erfahrungen

„Zwei Drittel kommen aus der Städtebauförderung und ein Drittel aus einem Sonderprogramm der Thüringer Staatskanzlei“, erklärt Bürgermeister David Ortmann (SPD). „Unser Wunsch wäre, Ende Mai zu eröffnen.“ Allerdings habe es mit einer Förderung der Bundeskulturstiftung für die Ausstattung im vergangenen Jahr nicht geklappt, „aber wir stellen den Antrag erneut, denn wir wollen nicht einfach nur eine neue Bibliothek bauen, in die wir vom alten Standort, der Verrückten Schule, umziehen, sondern einen Treffpunkt, Experimentier- und Erfahrungsraum“, sagt Ortmann.

So sei geplant, ein Stück des Tabarzer Meteoriten als Dauerleihgabe zu präsentieren. Am 18. Oktober 1854 war bei Tabarz ein Meteorit entdeckt worden. „Wo genau er auf die Erde traf, wissen wir nicht. Bekannt ist aber, dass Splitter dieses Himmelskörpers an diesem Tag gefunden worden sind und bis heute an verschiedenen Orten der Welt aufbewahrt werden“, sagt David Ortmann. Mit Ludovic Ferriere, dem Kurator der Meteoriten-Sammlung des Naturhistorischen Museums Wien, ist Ortmann im Kontakt. „Dieses Stück Himmelskörper soll zum Forschen anregen“, so der Wunsch des Bürgermeisters.

Jan Schäfer von der Firma E-Technik aus Wasungen kümmert sich mit seinen Kollegen um die Elektrik samt Beleuchtung in der neuen Bibliothek. Foto: Claudia Klinger

Barrierefreie Bibliothek über zwei Etagen

Stephanie Fröhlich, die Leiterin des Bauamtes, interessiert derzeit erst einmal der Innenausbau. Sie weist auf den lichten Raum im Dachgeschoss. „Eine Giebelwand soll von oben bis unten zum Buchregal werden. Oberhalb eines kleinen Lagers wünschen wir uns eine spezielle Leseecke für Kinder“, macht sie aufmerksam.

Die neue Bibliothek wird auf zwei Etagen an die 150 Quadratmeter Platz haben und damit fast ein Drittel mehr als derzeit. Beide Etagen werden barrierefrei erreichbar sein, das Obergeschoss mit einem Treppenlift. Als zweiter Rettungsweg werde aus dem Obergeschoss eine Außentreppe angebaut, erklärt Stephanie Fröhlich.

Neuer Kindergarten mit Möglichkeit zur Erweiterung

Es ist aber nicht die einzige Baustelle, um die sich kümmert oder die sie vorbereitet. „Der Bauantrag fürs neue Sportlerheim ist gestellt, wir sind bei den Ausschreibungen für den Rohbau, die Elektro-, Heizungs- und Sanitäranlagen“, sagt die Bauamtsleiterin. 353.000 Euro werden für den Neubau laut einer Kostenschätzung gebraucht – 235.000 Euro davon bekommt Bad Tabarz vom Land Thüringen als Förderung. Das Gebäude soll direkt am Sportplatz errichtet werden, weil das alte Haus zu weit weg steht und in schlechtem Zustand ist.

Für den Neubau eines Kindergartens in Bad Tabarz am Rande der künftigen Gartenstadt und in direkter Nachbarschaft zur Krippe wollen die Bauamt-Mitarbeiter den Bauantrag bis zum Sommer fertig haben und einreichen, damit das Projekt noch dieses Jahr begonnen werden kann. 120 Plätze mit einer Erweiterungsmöglichkeit auf 140 Plätze soll der neue Kindergarten haben. Derzeit können in der Villa Kunterbunt nur 100 Kinder betreut werden. „Wir brauchen ein größeres Angebot, weil unsere Einwohnerzahl wächst“, sagt David Ortmann. Der Neubau ist mit 3,6 Millionen Euro veranschlagt.