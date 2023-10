Bad Tabarz: Ein Koffer voller Medikamente für die Tansania-Hilfe

Susanne Kunze (rechts), Inhaberin der Berg-Apotheke Bad Tabarz, übergab am Montag einen Koffer voller gespendeter Medikamente und Hilfsmittel an Kerstin Guttmann vom Verein Tansania-Hilfe, die am 20. Oktober für einen zweiwöchigen Hilfseinsatz in das afrikanische Land fliegt.