Heike Venter, Musikerin aus Bad Liebenstein, tritt am Freitag, dem 12. Juni, ab 17 Uhr im Aktivhotel Inselsberg in Bad Tabarz auf. Archiv-Foto: Peter Riecke

Bad Tabarz klingt wieder

Die Musikerin Heike Venter aus Bad Liebenstein mit Tanzmusik und Country am Freitag, Thomas Schäfer mit Gitarre und Mundharmonika am Samstag und die Bad Tabarzer Blasmusikanten am Sonntag — mit diesem Konzerten an drei Tagen hintereinander beginnt im Kneipp-Kurort wieder die sommerliche Konzertsaison, war aus dem Kuramt zu erfahren.

Unter Beachtung der Hygieneregeln können sich die Gäste an Musik in frischer Luft erfreuen. Veranstalter ist das Aktivhotel Inselsberg in der Lauchagrundstraße 64, da es Gastronomen laut neuer Verordnung gestattet ist, Begleitmusik darbieten zu lassen. Heike Venter tritt am Freitag, dem 12. Juni von 17 bis 20 Uhr im Biergarten des Aktivhotels Inselsberg auf.

Thomas Schäfer spielt am Samstag von 18 bis 21 Uhr dort und die Tabarzer Blasmusikanten geben dort am Sonntag von 15 bis 16.30 ihr erstes Bad Tabarzer Kurkonzert in diesem Sommer. Das Hotel wird Speisen und Getränke für die Konzertgäste anbieten.



Die Konzerte im Frühjahr und Sommer an jedem Freitag, Samstag und Sonntag waren 2019 in Bad Tabarz bereits Brauch. Die Corona-Krise unterbrach dies zunächst. Im Jahr 2021 soll es dann sogar von Juli bis Ende August an jedem Tag Konzerte geben, so die Planungen des Kuramtes.