Bad Tabarz: Kulinarische Wanderung am Rennsteig

Bad Tabarz. Der Koch Herbert Frauenberger stellt in Bad Tabarz sein neuestes Buch vor.

Wenn Wandern auf Genießen trifft: Der in Bad Tabarz geborene und mit dem Ort verbundene Koch und Buchautor Herbert Frauenberger wird am 18. Dezember in der Zeit von 14 Uhr bis 16 Uhr sein neuestes Buch „Kulinarische Wanderung am Rennsteig“ in der Touristinformation vorstellen und damit den ein oder anderen noch zu einer Geschenkidee verhelfen, wie der Veranstalter mitteilt.

Frauenbergers kulinarische Wanderung am Rennsteig lasse Erinnerungen an alte Traditionen links und rechts vom Rennsteig wach werden. Ein laut Ankündigung gleichermaßen unterhaltsamer wie informativer Trip auf dem wohl berühmtesten aller deutschen Wanderwege von Hörschel bis Blankenstein.