Lea John (Gitarre/rechts), hier mit der Schülerband Color of Music – Paula Bertram (Bassgitarre), Valentin Scheikel (Keyboard ) Paul Riedel (Schlagzeug) – ist am Sonntag in Bad Tabarz, im Anno 1700, solistisch zu erleben (Archiv-Foto).

Bad Tabarz. Das Duo In Wood und Lea John treten am Wochenende in Bad Tabarz auf.

Bad Tabarz: Livemusik im Biergarten von Anno 1700

Zweimal Livemusik gibt es an diesem Wochenende im Biergarten der Kulturschenke Anno 1700 in Bad Tabarz in der Inselsbergstraße zu hören. Am Samstag, 18. Juli, ab 18 Uhr spielt das Duo In Wood laut Ankündigung Eigenkompositionen und Coversongs von Blues, Funk, Jazz bis Soul mit Gitarre, Cajon und Gesang im neuen Gewand.

Am Sonntag, 19. Juli, ab 17 Uhr ist die 19-jährige Lea John zu erleben. Die aus dem Landkreis Gotha stammende Singer-Songwriterin musiziert seit ihrem sechsten Lebensjahr. Mit der Band Color of Music und ihrem „Ohrdruf-Song“ verschaffte sie sich an der Gitarre und als Sängerin schon Gehör.

Die junge Songwriterin trage mit Gitarre Texte über die Höhen und Tiefen einer jungen Generation vor, kündigt Kurdirektor Marcel Wedow an. Der Eintritt zu beiden Veranstaltungen ist frei.