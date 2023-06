Michaela Stahl (links), Leiterin des Kindergartens „Villa Kunterbunt“ und Pia Lenz vom Thinka-Projekt zeigen zwei der Webrahmen, die von Kindern aus dem Bad Tabarzer Kindergarten mit Naturmaterialien gestaltet wurden und mit den anderen gut 60 Exemplaren in einer Ausstellung in der Kukuna gezeigt werden sollen, die am 18. Juni um 10.30 Uhr feierlich eröffnet wird.