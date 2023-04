Bad Tabarz: Reisen auf engstem Raum bis in den Irak

Bad Tabarz. Über ihre Tour mit einem umgebauten Feuerwehrbus bis in den Irak berichten Lea Wölk und Philip Steuding in Bad Tabarz.

Zehn Monate auf sechs Quadratmetern – so reisten Lea Wölk und Philip Steuding aus Waltershausen 2021 bis in den Irak. Im Kukuna in Bad Tabarz berichten sie am Samstag, 22. April, ab 19 Uhr, von ihrer Reise in einem umgebauten Feuerwehrbus.

In dem 33 Jahre alten Gefährt ging es über den Balkan bis in die Türkei, durch den Kaukasus nach Georgien, Armenien und bis in den Irak – „und das alles ziemlich planlos und während einer Pandemie“, erklärt das Paar. Sie berichten von bereichernden Begegnungen, kulinarischen Besonderheiten, einem Familienzuwachs und anderen ungeplanten Ereignissen auf Ihrer Reise.

