Schlägerei am Morgen endet mit zwei Verletzten

Diesen Vorfall meldet die Polizei aus Bad Tabarz.

Am Samstag gegen 6.30 Uhr kam es in Bad Tabarz, Am Mönchhof, zu einer Körperverletzung zwischen vier Beteiligten. Nach einem verbalen Streit zwischen zwei lettischen Fußgängern und zwei deutschen Hausbewohnern, wurde der Streitigkeit auf der Straße fortgesetzt. Als Worte nicht mehr ausreichten, wurde wohl erst ein Lette geschubst und dann beide Hausbewohner von einem Fußgänger geschlagen. Mit Eintreffen der Polizei war die Schlägerei beendet, ein Rettungswagen versorgte die zwei Verletzten und die Polizei nahm die Anzeigen auf.

Einbruch

Am Freitag gegen 20.45 Uhr wurde die Polizei über einen Einbruch in einen Garten in Bad Tabarz, gegenüber dem Tabbs, informiert. Hier wurde ein Gartenhäuschen aufgebrochen und eine Motorsense, eine Kettensäge, eine X-Box und ein leerer Besteckkasten im Wert von ca. 400,- Euro entwendet. Die Tatzeit konnte der Geschädigte auf die Zeit vom Sonntag, 23. Mai, bis Freitag, 28. Mai, eingrenzen. Die Polizei bittet unter den Bezugsnummer: 0119240 um Hinweise.

