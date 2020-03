Bad Tabarz schließt Tabbs und Inselsberg-Aussichtsturm

Der Landkreis Gotha hat formell den ersten nachgewiesenen Fall einer Infektion mit dem Coronavirus. Eine in Jena lebende Studentin, deren melderechtlicher Hauptwohnsitz noch im Landkreis Gotha liegt, wurde positiv auf den Erreger getestet. Die junge Frau befindet sich auf Anordnung des Kreisgesundheitsamts in häuslicher Isolierung in Jena, teilte das Landratsamt Gotha am späten Samstagnachmittag mit. Der ärztlichen Einschätzung nach gehe es der Patientin gut. Sie zeige nur leichte Symptome.

Die junge Frau war mit einer Reisegruppe zum Skifahren im österreichischen Bundesland Tirol unterwegs, das inzwischen zu den Risikogebieten gezählt wird. Nachdem die Reisenden von der Risikoklassifizierung erfuhren, sind sie sofort zurückgekehrt, suchten eine Fieberambulanz auf und blieben seither in den Wohnungen in Jena. Persönliche Kontakte in den Landkreis Gotha hatte die Studentin seit ihrer Rückkehr nicht, versichert das Landratsamt.

Verwaltung reduziert Teilnehmeranzahl auf 50 Personen

Der Landkreis Gotha hat inzwischen auf Weisung des Landesverwaltungsamtes die Teilnehmerzahl bei Veranstaltungen im Landkreis Gotha auf 50 Personen limitiert. Zuvor waren 500 Besucher die Obergrenze gewesen. Eine entsprechende neue Allgemeinverfügung erließ Landrat Onno Eckert (SPD) am Samstagmittag. Auch unterhalb dieser Grenze seien Veranstaltungen kaum realistisch: Eine Reihe von zwingenden Auflagen zugunsten des Infektionsschutzes würden das kaum noch zulassen, teilte Adrian Weber, Pressesprecher des Landratsamtes, mit.

Die Gemeinde Bad Tabarz hat unterdessen weitere Maßnahmen zum Infektionsschutz ergriffen und das Kur- und Familienbad Tabbs, die Touristinformation, den Aussichtsturm auf dem Großen Inselsberg und die Bibliothek geschlossen „Das halten wir für notwendig, um die Verbreitung des Coronavirus weiter zu bekämpfen beziehungsweise zu verzögern“, teilte David Ortmann (SPD), der Bürgermeister, mit.

Zum Tabbs gehören Schwimmbad, Sauna, Fitnessstudio, Physio- und Ergotherapie, Reha-Zentrum und Wellnessbereich. All das kann bis voraussichtlich Sonntag, 19. April, nicht genutzt werden, teilt Dominique Sagner, Prokuristin der Tabbs Vital GmbH mit, die das Bad betreibt. „Dabei handelt es sich um eine Vorsichtsmaßnahme, die nach den Auflagen der Landesregierung getroffen wurde, um die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen“, so die Prokuristin.

Direkte Kontakte mit Behörden vermeiden

Um die Arbeitsfähigkeit zu sichern und mögliche Übertragungsrisiken bei Infektionskrankheiten zu vermeiden, bittet die Gemeindeverwaltung Bad Tabarz darum, nur zwingend notwendige Behördengänge vorzunehmen. „Verschiebbare Besuche sollten in der Zukunft nachgeholt und Anträge per Post eingereicht werden. Für Informationen und Anfragen stehen Telefon und E-Mail zur Verfügung“, so David Ortmann. Wer dennoch zwingend vorsprechen müsse, solle, wann immer möglich, ohne Begleitpersonen erscheinen.

Die Kinderkrippe Tabarzer Käthchen und der Kindergarten Villa Kunterbunt werden wie alle anderen Kindereinrichtungen in Thüringen ab Dienstag, 17. März, bis zum Ende der Osterferien geschlossen. Ortmann: „Allerdings möchte die Gemeindeverwaltung Bad Tabarz eine Notversorgung für all die Kinder sicherstellen, deren Eltern keine Betreuungsmöglichkeiten finden und nicht vom Arbeitgeber freigestellt werden können. Damit soll auch die Handlungsfähigkeit wichtiger Einrichtungen aufrecht erhalten werden.“

Auf ihrer Internetseite veröffentlicht die Gemeinde dazu ein Formular, das von Eltern und deren Arbeitgeber ausgefüllt werden muss. „Wir wollen unseren Bürgern, so lange es machbar ist, die Betreuung ihrer Kinder ermöglichen“, sagt David Ortmann. Das Antragsformular sei mit dem Landratsamt Gotha abgestimmt worden. „Wir weisen allerdings darauf hin, dass die Betreuung branchenbezogen eingeschränkt werden kann.“

Ein Mitarbeiter des Wahlkreisbüros von Gothas Landtagsabgeordnetem Matthias Hey (SPD) hatte am Wochenende Kontakt mit Familienmitgliedern, die von einem Urlaubsaufenthalt in der Schweiz zurückgekehrt sind. Aufgrund der derzeitigen Vorsichtsmaßnahmen werde der Mitarbeiter in den kommenden zwei Wochen freigestellt. Er bittet, Anfragen, soweit sie nicht telefonisch gestellt werden können, per Mail an sein Bürgerbüro zu senden.

Weitere Einschränkungen und Absagen im Überblick

Aufgrund der Coronasituation finden bis auf Weiteres keine Gottesdienste und Zusammenkünfte der Neuapostolischen Kirchengemeinde in Gotha statt.

Der Multivisionsvortrag „Rocky Mountains – durchs wilde Herz Nordamerikas“ am 21. März in Tambach-Dietharz findet nicht statt, soll laut Veranstalter Steffen Willing aber nachgeholt werden.

Das Kinderkonzert „Ich schenk Dir einen Sonnenstrahl“ der Musikschule Heinze am 18. März im Kulturhaus Gotha wurde abgesagt. Ausweichtermin ist der 13. Mai 2020. Die bereits gekauften Tickets behalten ihre Gültigkeit.

Der Gothaer Tierpark bleibt auf jeden Fall noch am Montag geöffnet. Wie es ab dem 17. März weiter geht, darüber informiert die Kultourstadt Gotha am 16. März.

Wer Karten für eine Veranstaltung im Tabbs Bad Tabarz gekauft hat, die in die Schließzeit fällt, erhält einen Wertgutschein.