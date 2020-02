Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Bad Tabarz: Vincent Kliesch liest aus „Auris“

Aus dem Thriller „Auris“ liest Vincent Kliesch am Dienstag, 25. Februar, um 19 Uhr im Kukuna in Bad Tabarz. Das Buch entstand nach einer Idee des Bestsellerautors Sebastian Fitzek, der es ursprünglich als Hörspiel entworfen hatte – immerhin steht „Auris“ im Lateinischen für Ohr.

In dem Thriller wird auch der akustische Profiler Matthias Hegel so genannt. Dank seines absoluten Gehörs ist er in der Lage zu erkennen, ob jemand lügt oder die Wahrheit sagt, ob er depressiv ist oder wo er herkommt. Dieses Talent führt ihn immer wieder zum Täter. Doch nun sitzt „Auris“ wegen Mordes an einer Obdachlosen in Haft, den er selbst gestanden hat. Eine Radioredakteurin, die sich mit einem Podcast über wahre Kriminalfälle einen Namen gemacht hat, will herausfinden, ob Hegel wirklich schuldig ist. Auf die Recherche zu unschuldig Verurteilten hat sie sich spezialisiert. Der Mord wurde stümperhaft begangen und die Entlastungsbeweise häufen sich, doch der Profiler besteht darauf, ein skrupelloser Mörder zu sein.

Vincent Kliesch stammt aus Berlin und erlangte unter anderem Bekanntheit mit der Thrillerserie „Die Reinheit des Todes“. Sebastian Fitzek gehört zu den bekanntesten und erfolgreichsten Autoren Deutschlands und machte sich bisher mit Bestsellern wie „Die Therapie“, „Noah“ und „Passagier 23“ einen Namen. „Auris“ soll der Auftakt einer Thriller-Reihe des Autoren-Duos Kliesch und Fitzek sein. Ein zweiter Teil soll noch in diesem Jahr erscheinen.

Lesung am 25. Februar, 19 Uhr im Kukuna in Bad Tabarz. Eintritt: zehn Euro