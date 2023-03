Bad Tabarz: Volles Programm in den Osterferien

Bad Tabarz. Wandern, entdecken und kreativ sein während der Ferien in Bad Tabarz.

Vieles ist in den Ferien in Bad Tabarz geplant. Ab Samstag, 1. April, 10 Uhr, öffnet der Inselsbergturm wieder. Am 3. April, 11 Uhr, führt Hans-Georg Kellner durch sein Spielzeugmuseum in der Langenhainer Straße 26. Am 6. April ist 15 Uhr Treffpunkt an der Tourist-Information zum Husky-Abenteuer (auch am 14. April, 15 Uhr).

Eine Gipfeltour startet am 8. April, 14 Uhr, in der Lauchagrundstraße 12a (Anmelden unter Telefon: 036259 / 5600) und um 18 Uhr wird auf dem Datenberg das Osterfeuer entzündet. Der Trachtenverein lädt am 12. April, 10 Uhr, zum Bemalen von Brettchen in die Inselsbergstraße 48 (Anmelden unter Telefon: 0162 / 9620639).

Am Tag darauf startet um 10 Uhr eine Märchenwanderung an der Tourist-Information.