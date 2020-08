Nur sehr wenige Lampen in Bad Tabarz sind auf dem neuesten Stand. Deshalb soll die Straßenbeleuchtung in den nächsten Jahren modernisiert werden.

Bad Tabarz will seine Straßenbeleuchtung erneuern

In der Lauchagrundstraße vor dem Mineralienmuseum stehen waldwärts Straßenlampen, die noch aus DDR-Zeit stammen. In die andere Richtung gibt es inzwischen moderne Leuchten. Um zu erkunden, wie es insgesamt um die Straßenbeleuchtung im Kneipp-Heilbad bestellt ist, hatte die Kommunale Entwicklungsgesellschaft (KEG) Bad Tabarz im vergangenen Jahr eine Untersuchung durch die Firma Thüringer Energienetze in Auftrag gegeben. Das hat 6000 Euro gekostet, zwei Drittel davon wurden über Fördermittel finanziert.