Bad Tabarzer Kneipp-Bibliothek wächst

Unter dem Motto "Wissen, was gesund macht" hat der Bad Tabarzer Kneipp-Verein, unterstützt durch Förderung des Landessportbundes Thüringen, in der Gemeindebibliothek den Fundus mit Büchern zur Kneippschen Lehre und zu naturheilkundlichem Wissen erweitert. Sabine Schiering, stellvertretende Vereinsvorsitzende, zeigt eines der Exemplare.

Bad Tabarz. Neue Gesundheitsliteratur und eine Büste des Gesundheitspfarrers bereichern das Angebot in der Gemeindebibliothek.

In der Gemeindebibliothek des Kneipp-Heilbades ist der Bestand gewachsen. Unter dem Motto „Wissen, was gesund macht“ konnte der Kneipp-Verein von Bad Tabarz mit finanzieller Unterstützung des Landessportbundes den Fundus an Büchern zur Kneippschen Lehre und zu naturheilkundlichem Wissen erweitern. Außerdem hat der einheimische Künstler Uwe Lüdecke eine Kneipp-Büste für die Bibliothek geschaffen. „Damit soll auf die Verbindung unseres Ortes als Kneipp-Heilbad zu dem Begründer und Namensgeber dieser Gesundheitslehre hingewiesen werden“, sagt Sigurd Scholze, der Vorsitzende des Kneipp-Vereins. Eingeweiht wird beides am Freitag, dem 14. April, um 17 Uhr.

„Wir sehen es als unsere Verpflichtung an, zur Gesundheitsbildung in unserem Ort in vielfältiger Weise beizutragen. Dies geschieht zu einem bedeutenden Teil durch Wissensvermittlung, denn Kneipp bedeutet gesundheitsförderndes Engagement jedes Einzelnen in allen Altersstufen, um durch eigene Erfahrung und Selbstwahrnehmung zur Nachhaltigkeit zu finden“, sagt Sigurd Scholze. „Es geschieht eben durch Wissen, das gesund macht.“

Vom Bad Tabarzer Künstler Uwe Lüdecke wurde im Auftrag des Kneipp-Vereins eine Büste von Sebastian Kneipp für die Bibliothek geschaffen. Foto: Claudia Klinger

Landessportbund fördert das Projekt

Dem Landessportbund gebühre Dank für die großzügige Förderung dieses Projekts, das mit einer Vortragsreihe seit Jahresbeginn schon viele Interessenten erreicht habe und weitere Angebote offeriere. „Dazu gehören unsere monatlichen Kräuterwanderungen genauso wie Kneipp im Freien unter Anleitung“, sagt Sabine Schiering, die stellvertretende Vereinsvorsitzende. „In diesem Zusammenhang können wir auch immer wieder für unsere Kneipp-Bibliothek werben, zumal die Vorträge in der Gemeindebibliothek stattfinden.“

Erreicht werden solle mit dem umfangreichen Fundus an neuen Büchern auch, dass die Menschen nicht nur die Veranstaltungen des Kneipp-Vereins besuchen, sondern die Gesundheitslehre mit ihren fünf Säulen zudem im Alltag anwenden. „Die Bücher können dabei unterstützen“, so Sabine Schiering. Auch für den örtlichen Kindergarten und die Gemeinschaftsschule organisiere der Verein Kneipp-Angebote.

Vor zehn Jahren wurde bereits der Grundstock gelegt

Vor zehn Jahren schon hatten der Kneipp-Verein und der Förderverein der Bibliothek gemeinsam Lottomittel zum Aufbau einer Kneipp-Bibliothek angeworben, weil es immer wieder Nachfragen nach Literatur zu Gesundheitspfarrer Sebastian Kneipp und seiner auf den fünf Säulen Wasser, Bewegung, Kräuter, Ernährung und Lebensordnung basierenden Lehre gegeben hatte – nicht zuletzt von Eltern, seit es seit 2002 den ersten Kneipp-Kindergarten Thüringens in Bad Tabarz gibt. „Den alten Bestand haben wir durchgesehen und dann geschaut, was sich an Neuem als Ergänzung eignet“, erzählt Sabine Schiering. Als nächstes Projekt gestalte der Verein ein Video über „Kneipp in Bad Tabarz“, das spätestens in einem Jahr fertig werden soll.

Die neuen Bücher und das Abbild des Gesundheitspfarrers in der Bibliothek werden am Freitag, 17 Uhr, übergeben. Anschließend wird gleich zu einer Lesung mit dem Gothaer Arzt Professor Werner Schunk eingeladen, der auch regelmäßig Kolumnen zu Gesundheitsthemen für unsere Zeitung verfasst. „Lachen hält gesund“ ist sein Thema.