Bad Tabarzer Reitsportler bekommen neuen Platz am Datenberg

Bisher haben die Pferdefreunde der Abteilung Reiten im Tabarzer Sportverein einen Platz nahe des Gesundheits-, Sport- und Familienbades Tabbs zum Trainieren genutzt. Weil die Gemeinde das Areal künftig aber für eine Ferienhaus-Anlage planen möchte, für die es auch Interesse eines Investors gibt, wurde nach einem neuen Standort für die Pferdesportler gesucht – und er wurde gefunden.

Platz für neue, sportliche Angebote

„Wir wollen den Reitplatz oben am Datenberg ausgangs der Ardennenstraße anlegen“, sagt David Ortmann (SPD), der Bürgermeister. Immerhin zähle die Abteilung Reiten 60 Mitglieder, davon 35 Kinder. „Der neue Platz wird 38 mal 57 Meter groß, und wir nutzen die Gelegenheit, nebenan gleich eine Aufstellmöglichkeit für Zirkuszelte zu schaffen. Bisher haben solche Gastspiele auf unserem Reitplatz stattgefunden, das Problem können wir so auch gleich lösen“, erklärt David Ortmann.

Eine Umgestaltung kündigt sich zudem bei der Tennisanlage in der Lauchagrundstraße an, die in einem schlechten Zustand ist. Derzeit verfügt sie über drei Spielfelder – den Tennisspielern des Tabarzer Sportvereins reiche aber ein Spielfeld, hätten Gespräche ergeben. „Wir wollen die Fläche deshalb für neue Angebote nutzen und planen neben einem Tennisplatz eine Soccer-Anlage, die auch für Basketball und Handball genutzt werden kann“, so der Bürgermeister.

Bad Tabarzer Bürgermeister sammelt Ideen im Austausch mit Schülern

Außerdem soll der Pumptrack dort mit gebaut werden. Das ist ein Fahrrad-Parcours mit Wellen und weiteren Elementen, wie Steilwandkurven und Sprüngen. Die Idee hatte David Ortmann zusammen mit der Arbeitsgemeinschaft von Schülern aus der Gemeinschaftsschule Bad Tabarz entwickelt (wir berichteten).

„Diese neuen Angebote passen gut dorthin gleich neben der Kneipp-Anlage Arenarisquelle und dem Steinpark mit den Saurier-Modellen“, findet der Bürgermeister. Der Bauantrag für die Umgestaltung der Tennis-Anlage sei gestellt – genau wie für den neuen Reitplatz, denn beide Vorhaben sollen noch dieses Jahr verwirklicht werden.