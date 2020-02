Die Deutsche Bahn will auf der Strecke Fröttstädt - Friedrichroda, auf der auch die Süd-Thüringen-Bahn fährt, dieses Jahr Gleise und Kabelanlagen erneuern sowie die Brücke über das „Badewasser“ in Waltershausen.

Bahn erneuert Strecke Waltershausen-Friedrichroda

Die Deutsche Bahn will von Montag, 10. Februar bis Samstag, 26. September die Brücke über den Bach „Badewasser“ in Waltershausen (Nähe Friedrichrodaer Straße). Das vorhandene Bauwerk werde abgerissen und durch einen Neubau aus Stahlbetonfertigteilen ersetzt. Bauvorbereitenden Maßnahmen beginnen im Februar, kündigt die Bahn an.

Auf der Strecke zwischen Waltershausen und Friedrichroda werden zudem rund vier Kilometer Gleis und Kabelanlagen erneuert sowie Tiefbaumaßnahmen zur Gleisentwässerung vorgenommen.

Von Freitag, 17. Juli, bis Freitag, 28. August, werde der Streckenabschnitt für den Zugverkehr gesperrt. In dieser Zeit soll das alte Bauwerk abgerissen und die Fertigteile per Kran eingehoben werden. Die benötigten Stahlbetonfertigteile werden in unmittelbarer Nähe vorgefertigt.

An den Bahnübergängen für Fußgänger in der Steinbachstraße sowie zwischen Klostermühlenweg und Reinhardsbrunner Straße in Waltershausen will die die Bahn die Beläge erneuern. Der Bahnübergang Schnepfenthal soll für den Fußgänger und Straßenverkehr weiterhin befahrbar bleiben.

Aufgrund der Streckensperrung komme es auf der Nahverkehrslinie STB 48 (Friedrichroda–Fröttstädt) zu Einschränkungen im Zugverkehr. Die Thüringerwaldbahn sei von der Baumaßnahme nicht betroffen.

Lärmbedingte Beeinträchtigungen – teilweise auch nachts – während der Bauarbeiten ließen sich nicht gänzlich vermeiden. Die Bahn bittet um Verständnis.

Informationen zu Fahrplanänderungen und Ersatzverkehren unter: www.sued-thueringen-bahn.de.