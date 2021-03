Bahnbrücke in Gotha wird geprüft

Am Donnerstag, 25. März, soll zwischen 8 und 16 Uhr die Bahnbrücke in der Salzgitterstraße in Gotha überprüft werden. Das kündigt die Pressestelle der Stadtverwaltung an. In beiden Fahrtrichtungen werde auf dem vierspurigen Abschnitt trotz der Kontroll-Arbeiten jeweils eine Fahrspur zur Verfügung stehen. Während der Arbeiten müsse die Verkehrsführung allerdings mehrfach geändert werden. Über die Brücke führt die Bahnstrecke zwischen Gotha-Hauptbahnhof und Gotha-Ost.