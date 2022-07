Bahnfahrer zwischen Autos

Wieland Fischer über das Ampel-Stadtgespräch

Sie funktioniert nicht – die Schaltung der Ampeln an den beiden Fußgängerüberwegen in Gothas Gartenstraße.

Eigentlich hatten wir nach deren erfolgreicher Inbetriebnahme vor etwa 14 Tagen hinter dieses Kapitel an dieser Stelle einen Haken gesetzt. Doch es bleibt Stadtgespräch. Lange, vermeintlich unnötige Wartezeiten stoßen auf. Wenn Autos, Fußgänger und Straßenbahn gleichzeitig stehen und sich gefühlt minutenlang nichts bewegt, löst das Unmut aus.

Kreuzgefährlich wird es, wenn – wie zu erleben – die Straßenbahn vom Suttnerplatz kommend in den Haltestellenbereich Gartenstraße einfährt, aber die Ampel am Überweg für die Autos nicht auf Rot umspringt. Zwar greift in solchen Fällen die StVO (Straßenverkehrsordnung), aber nicht jeder schaltet so schnell, hält dennoch an. Ein Mann, der in die Straßenbahn wollte, stand plötzlich zwischen lauter Autos. Zum Glück gab es keine Karambolage.

Anders auf der Kreuzung Parkstraße/Uelleber Straße am Alten Schlachthof. Dort ist nach Kabelbrand die Ampel seit zwei Tagen defekt. Immerhin fährt dort keine Straßenbahn.