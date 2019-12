Wandersleben. Neue Decke, neue Bürgersteige in der Bahnhofstraße. Anwohner und Bauleute loben Kooperation im Bauverlauf.

Bahnhofstraße in Wandersleben freigegeben

Am Donnerstagnachmittag gaben Bürgermeister Jens Leffler (CDU), ehrenamtliche Kommunalpolitiker und Vertreter der Auftraggeber, des Planungsbüros und der Baufirmen das erste, aber größte Teilstück der Bahnhofstraße in Wandersleben frei. Die Straße erhielt eine neue Trinkwasserleitung und einen neuen Schmutzwasserkanal, es gibt eine neue Gasleitung, Erdkabel für Mittel- und Niederspannung, neue Gehwege und Grünanlagen, Stellplätze für Pkw und Leerrohre, um die Häuser später per schnelles Glasfaser ans Internet anschließen zu können. Zu allen Leitungen und Rohren wurden die Hausanschlüsse erneuert. Der Regenwasserkanal wurde ertüchtigt.

Das Grün in der Straße soll noch durch Rotdorn ergänzt werden. Zur Straßenfreigabe, durch die nun auch der Bahnhof wieder direkt erreichbar ist, kamen auch Anwohner, die sich bei den Bauleuten für das kooperative Miteinander bedankten. Auch die Baufachleute dankten für das Verständnis, denn teilweise musste auf Privatgrundstücken gegraben werden. Peter Eckhardt aus der Nummer 33 lud sogar bei der Freigabe zum Bratwurstessen ein. Die Gemeinde wird für das gesamte Bauvorhaben 574.000 Euro einsetzen, einschließlich der Kosten der Versorgungsträger fallen rund 1,5 Millionen Euro an. 2020 wird weiter gebaut.