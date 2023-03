Bahnverkehr steht in Gotha und Fröttstädt still

Gotha/Fröttsädt. Nach Erfurt und Weimar gibt es während des bundesweiten Warnstreiks Schienenersatzverkehr. Straßenbahnen und Busse fahren in Gotha laut Plan

Wie leer gefegt sind Bahnsteige und Bahnhofshalle in Gotha am Montagmorgen. Das gleiche Bild bietet sich auf dem Bahnhof Fröttstädt. Wegen des bundesweiten Warnstreiks der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG und die Gewerkschaft Verdi fährt auch im Kreis Gotha im Fern- und Regionalverkehr kein Zug am Montag. In Gotha stehen auf dem Gleis nach Bad Langensalza zwar zwei Regionalbahnen, allerdings mit dem Hinweis: Nicht einsteigen. Nach Erfurt und Weimar ist Schienenersatzverkehr eingerichtet. Straßenbahnen und Busse des öffentlichen Personennahverkehrs rollen in Gotha laut Plan. Taxifahrer haben wegen des Warnstreiks schlechte Karten. Am Bahnhof kommen keine Zuggäste an, um mit Taxi weiterzufahren. Anzeigentafeln deuten darauf hin, dass voraussichtlich Dienstag nach 4 Uhr wieder Fern- und Regionalzüge fahren werden.