Balkons in Gotha werden instandgesetzt

In der Gothaer August-Creutzburg-Straße werden ab 11. Juli an einem Wohnblock die Balkons saniert.

Vom heutigen Montag, 11. Juli, an bis voraussichtlich 30. September müssen die Parkplätze vor dem Wohnblock in der August-Creutzburg-Straße 17 bis 23 in Gotha voll gesperrt werden. Grund dafür ist die Sanierung und Instandsetzung der Balkonanlagen an dem Plattenbau.

Gesperrt werden muss während der Baumaßnahme auch teilweise der Gehweg. Der Fußgängerverkehr wird sicher an der Baustelle vorbeigeführt. Aufgrund einer kurzzeitig notwendigen Kranstellung zur Demontage und Montage von Balkonelementen erfolgt zeitweise auch eine Einengung der Fahrbahn mit einer Reduzierung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 30 Kilometer pro Stunde, teilt die Pressestelle der Gothaer Stadtverwaltung mit.