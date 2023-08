Ballfangnetze werden in Sundhausen erneuert

Gotha. Das Gartenamt repariert am 16. August die Netze am Ballspielplatz im Ortsteil Sundhausen.

Das Ball spielen auf dem Kinderspielplatz Am Anger im Gothaer Ortsteil Sundhausen ist am Mittwoch, 16. August, nicht möglich. Grund dafür sind Reparaturarbeiten an den Ballfangnetzen am Spielfeld. Wie das Gartenamt der Stadtverwaltung Gotha in einer Mitteilung erklärt, muss deshalb das Ballspielfeld für einen Tag geschlossen werden. So sollen am Mittwoch neue Ballfangnetze angebracht werden. Das Gartenamt bittet um Verständnis.