Mit Selbstbedienungsautomaten ist die Sparkasse in Wechmar vertreten. Das Bild ist ein Archiv-Bild aus einer anderen Filiale.

Bank und Bibliothek in Wechmar bald unter einem Dach

Alle Geschäftsstellen die die Kreissparkasse Gotha im Landkreis betreibt, bleiben 2020 erhalten. Das stellte der Vorstandsvorsitzende Jörg Krieglstein klar. Statt zu schließen, wird investiert, etwa in die Hauptgeschäftsstelle in Gotha, sowie in Wechmar und Neudietendorf.

Wären die Arbeiten im Selbstbedienungsbereich der Filiale in der Lutherstraße in Gotha beinah abgeschlossen sind, soll spätestens ab Mai auch das Kundencenter neugestaltet werden. In den Umbau, der etwa ein Jahr dauern soll, steckt die Kreissparkasse rund eine Million Euro. Vorgesehen ist die Errichtung zusätzlicher Beratungszimmer und Service-Plätze für die Kundenberatung. In Wechmar zieht die Sparkassen-Geschäftsstelle Ende des Jahres um. Da der neuen Standort, der derzeit im Gespräch ist, für die Selbstbedienungsschalter zu groß ist, soll dort auch die Bibliothek Platz finden. Mit dem Ziel, Kunden in Ortschaften besser zu versorgen, entwickelt die Kreissparkasse derzeit ein Konzept, das vor allem älteren Einwohnern zugute kommen soll. Einen Sparkassen-Bus, wie ihn Landrat Onno Eckert (SPD) während seines Wahlkampfes 2018 vorgeschlagen hatte, soll es nicht geben. Andere Formen der mobilen Versorgung werden geprüft, sodass schon im Sommer eine Lösung angeboten werden soll.