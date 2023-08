Basketball-Thüringenmeister aus Gotha spielt für todkranke Kinder

Gotha. Benefizturnier dreier Nachwuchs-Teams in Gotha geplant. Erlös kommt dem Kinderhospiz in Tambach-Dietharz zugute.

Basketball in Gotha, Sportinteressierten besser bekannt unter dem Namen BiG, ist einer der größten und erfolgreichsten Sportvereine im Landkreis Gotha. Talente zu fördern und zu fordern steht an erster Stelle des Vereins. Von 348 Mitgliedern sind 252 Kinder und Jugendliche, die in den Basketball-Ligen sehr erfolgreich sind.

So unter anderem das U19-Team von Trainer Philip Roth. Der amtierende Thüringenmeister zeigt ein großes Herz für todkranke Kinder und Jugendliche und will am 9. September ein Basketball-Benefizturnier austragen. Der Erlös soll dem Kinder- und Jugendhospiz Mitteldeutschland in Tambach-Dietharz zugute kommen.

Veranstalter hoffen auf möglichst viele Zuschauer

Die Idee dazu kam vom Jugend-Basketballtrainer. „Ich habe an einem Freiwilligentag im Kinderhospiz teilgenommen und gesehen, welche Arbeit dort geleistet wird“, erzählt Philip Roth. In Absprache mit der BiG-Geschäftsführung kam man schließlich zu dem Schluss, ein Benefizturnier zu organisieren. Unter dem Titel „1. BiG U19 Preseason-Cup“ treten am 9. September in der Sporthalle der Kindleber Straße 99b insgesamt drei Mannschaften an die Körbe. Darunter auch der U19-Thüringenmeister aus Gotha. Nach Aussage von Trainer Roth werden Teams aus Weimar und Jena erwartet.

Auch wenn an diesem Tag der sportliche Aspekt für die jungen Basketballspieler im Mittelpunkt steht, so wollen die Organisatoren den sozialen Zweck nicht aus dem Blick lassen. „Wir hoffen auf viele begeisterte Zuschauer“, sagt Philip Roth, der seit zwei Jahren als Übungsleiter tätig ist. Sämtliche Erlöse von Eintrittsgeldern, Getränken und Spenden sollen komplett an das Kinderhospiz gehen.

Los geht es um 9.45 Uhr mit der Eröffnung. Das erste Spiel bestreitet das Gothaer Team. „Wir werden die volle Spielzeit ansetzen. Deshalb wird der Sieger erst gegen 16.45 Uhr bekannt werden“, so der Jugendtrainer. In den Pausen werden die „Devilz Cheerleaders“ für Stimmung sorgen. Vor der Sporthalle können die kleinen Besucher ihre Ballkünste testen. „Vielleicht finden sich neue Talente“, meint Roth, denn BiG unterhält elf Nachwuchsteams für Jungen und Mädchen. In fünf von sechs Altersklassen stellt der Gothaer Verein den Thüringenmeister. In der U19 spielte sich die Mannschaft in der Jugendbundesliga unter die besten acht Mannschaften. Zu den Top-Teams zählen natürlich die BiG Rockets, die in der 2. Regionalliga Herren und die BiG Junior Rockets, die in der Jugend-Basketball-Bundesliga spielen.

9. September, Sporthalle Kindleber Straße 99b, Beginn 9.45 Uhr, Siegerehrung voraussichtlich 16.45 Uhr