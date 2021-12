Gotha. Kostenlose Weihnachtspäckchen gibt es in Gotha-West ab Mittwoch. Sie sollen eine schöne Zeit mit Familie und Freunden ermöglichen.

Weihnachtspäckchen soll es ab Mittwoch kostenlos in Gotha-West geben. Wie Johanna Kühn vom Jugendmigrationsdienst des Diakoniewerkes Gotha mitteilt, können die Päckchen von Bewohnern des Stadtteils Gotha-West abgeholt werden: Am 15., 16., 17., 20. und 21. Dezember von 8 bis 14.30 Uhr im Büro des Jugendmigrationsdienstes Gotha, Coburger Platz 1.

In den Päckchen seien Bastel- und Geschenkideen für Weihnachten. Dazu habe man eigens Videos mit Bastelanleitungen angefertigt, die in den nächsten Tagen auf dem Facebook-Auftritt der Diakonie hochgeladen werden.

Die Ideen sollen eine schöne Zeit mit Familie und Freunden ermöglichen. Gleichzeitig beginne damit ein Wettbewerb, bei dem Anfang des Jahres die schönsten Basteleien ausgelost werden sollen. Dafür ruft der Jugendmigrationsdienst alle Teilnehmer auf, Videos und Bilder von ihren Bastelaktionen per Handy unter Tel.: 0152/2271 4095) oder jmd@diakonie-gotha.de oder per Post an den Jugendmigrationsdienst im Quartier Gotha-West zu schicken.

Aufgrund der aktuellen Situation seien viele Projekte wie das geplante Weihnachtsspektakel ausgefallen. Deshalb sei nach alternativen Möglichkeiten gesucht worden, um den Menschen im Stadtteil Gotha-West eine Freude zu machen.