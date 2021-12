Bauarbeiten im Gothaer Stadtgebiet

Gleich drei neue Baustellen gibt es in den kommenden Tagen im Gothaer Stadtgebiet.

Gotha. Eine neue Einbahnstraßenregelung und eine Sperrung gibt es in den kommenden Tagen. Dazu kommt noch eine Baustellenampel.

Ab Montag, den 6. Dezember, beginnt der zweite Bauabschnitt in der Weimarer Straße. Wie die Stadtverwaltung weiter mitteilt, erfolgen die Arbeiten zur Kabel-und Leitungsverlegung halbseitig in dem Knotenbereich der Bertha-Schneyer-Straße. Die Einbahnstraßenregelung erfolgt weiterhin aus Richtung Mönchallee in Fahrtrichtung Gleichenstraße.

Auf Grund der unzureichenden Schleppkurve, im Bereich Weimarer Straße/Bertha-Schneyer-Straße, erfolgt die Befahrung für Lkw- und Busverkehr nur über die Clara-Zetkin-Straße oder Gleichenstraße. Der Philosophenweg wird von Freitag, den 3. Dezember, bis Samstag, 4. Dezember, voll gesperrt. Grund ist die Wiederherstellung der Straßenoberfläche zwischen Friedrichstraße und Friedrich-Jacobs-Straße. Die Arbeiten werden unter Vollsperrung für den fließenden Fahrzeugverkehr ausgeführt. Infolge dessen kommt es ebenfalls zu Einschränkungen im ruhenden Verkehr. Erneute Baugrunduntersuchungen erfolgen in der Gleichenstraße von Mittwoch, den 8. Dezember, bis voraussichtlich Freitag, den 10. Dezember. Die Ausführung der Arbeiten erfordern eine halbseitige Sperrung der jeweiligen Richtungsfahrbahn. Um den Verkehrsfluss zu gewährleisten erfolgt die Verkehrsführung über eine mobile Baustellenampel, heißt es weiter.