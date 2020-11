Am Mittwoch wurden Teile der Gadollastraße in Gotha neu asphaltiert.

Gotha. Die Gadollastraße in Gotha wird aufgrund von Bauarbeiten jetzt halbseitig gesperrt.

Bauarbeiten in Gotha gehen weiter

Vom heutigen Mittwoch an bis Dienstag, 22. Dezember, laufen noch die Bauarbeiten in der Gadollstraße in Gotha. Hier wird der südliche Gehweg zwischen Emminghausstraße und Bürgeraue saniert. Aus diesem Grund wird die Gadollastraße jetzt halbseitig gesperrt.