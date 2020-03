Baubeginn zur Neugestaltung des Angers in Sundhausen

Am Anger in Sundhausen haben die Bauarbeiten zur Neugestaltung begonnen.

Gotha-Sundhausen. Bei der Neugestaltung des Angers in Sundhausen wird ein Riesenstaubsauger eingesetzt, der zur Freilegung von Baumwurzeln Erde absaugt.

Mit einem Riesen-Staubsauger haben am Montag die Bauarbeiten am Anger in Sundhausen begonnen. Das Gerät aus Meißen saugt Erde ab, um Baumwurzeln freizulegen. Die Bäume sollen die Bauarbeiten unbeschadet überstehen, sagt Baustellenleiter Michael Kraus vom Tiefbauamt Gotha. Bis voraussichtlich Ende dieses Jahres werden Kanal, Trinkwasserleitung, Straßenbeleuchtung und Bushaltestelle erneuert sowie der Anger insgesamt neu gestaltet. Die Gesamtbaukosten sind mit 750.000 Euro veranschlagt.