Bauernprotest: Landwirte lassen Verkehr im Kreis Gotha stocken

Landkreis Gotha Wegen des großen Protesttages kommt es auch im Kreis Gotha zu Verkehrsbehinderungen. Auch Spediteure und andere Unternehmer beteiligen sich an der Demonstration.

Autofahrer müssen am Montagmorgen mit Verkehrseinschränkungen in Gotha rechnen. Grund dafür ist der Protesttag des Bauernverbandes. Die Landwirte passieren die Kreisstadt auf dem Weg nach Erfurt. Die Polizei regelt den Verkehr. Dennoch kann es im gesamten Stadtgebiet zu Verzögerungen kommen.

Sowohl im Norden als auch im Süden kann es zudem zu Fahrzeitverlängerungen auf der B247 kommen. Nach Angaben von Martin Hirschmann, Geschäftsführer der Regionalgeschäftsstelle Mitte des Thüringer Bauernverbandes, stoßen Landwirte aus dem Süden des Unstrut-Hainich-Kreises ebenfalls zu der Kolonne in Gotha. Auch Spediteure und andere Unternehmen solidarisieren sich mit dem Bauernprotest und fahren mit nach Erfurt.

Am großen Bauernprotest beteiligen sich auch Landwirte und andere Unternehmen aus dem Kreis Gotha. Auf dem Weg nach Erfurt passieren sie die Europakreuzung. Foto: Tobias Leiser / Funke Medien Thürigen

Erneute Einschränkungen am Nachmittag in Gotha

Wo der Konvoi aus dem Wartburgkreis durch den Landkreis Gotha fährt, ist nicht klar. Hirschmann habe dazu keine Informationen erhalten. Auch Beamte an der Europakreuzung konnten dazu keine Auskunft geben. Der Polizei zufolge muss zwischen 6 und 8 Uhr mit Verkehrsbehinderungen gerechnet werden. Ab 13 wird es wieder zu Einschränkungen kommen – vorwiegend im städtischen Bereich sowie auf den Bundesstraßen. Der Polizei liegen derzeit keine Informationen vor, wie viele Fahrzeuge sich beteiligen.

In Erfurt ist am Montag eine Großdemonstration mit Bauern aus ganz Thüringen angesetzt, um gegen die geplanten Kürzungen von Agrarsubventionen zu protestieren. Am Donnerstag hatte die Bundesregierung die geplanten Kürzungen zum Teil zurückgenommen. Für Hirschmann ist das aber nur ein erster Schritt: „Das zeigt, dass man erkannt hat, dass das Ganze nicht wohlüberlegt war.“ Der Verband hält an dem Protesttag fest.

