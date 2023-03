Baufahrzeuge haben in diesem Jahr in Gotha das Sagen

Gotha. Zehn Großbaumaßnahmen sind in diesem Jahr im Stadtgebiet geplant. Eine davon ist in der Gothaer Seebergstraße geplant.

Auf ein reges Baugeschehen innerhalb des Gothaer Stadtgebietes müssen sich in diesem Jahr Einwohner und Gäste einstellen. Nachdem bereits eine Vielzahl von Baumaßnahmen, wie beispielsweise die Fertigstellung des Hauptmarktes für eine Verbesserung der Infrastruktur gesorgt haben, sind in den nächsten Jahren weitere Großbaumaßnahmen geplant. Wie Bürgermeister Ulf Zillmann (CDU) bestätigte, werden insgesamt zehn Baustellen für Einschränkungen sorgen.

„Wir versuchen die unvermeidbaren Beeinträchtigungen für die Anwohner und Besucher der Stadt so gering wie möglich zu gestalten“, sagt Gothas Bau-Bürgermeister. So wurde in der Stadtverwaltung nicht nur ein enger Zeitplan erstellt, sondern mit allen beteiligten Unternehmen abgestimmt, welche Baumaßnahmen Vorrang haben. Froh zeigte sich Zillmann, dass für viele Bauvorhaben entsprechende Fördermittel akquiriert werden konnten. Diese stehen allerdings nur für einen bestimmten Zeitraum zur Verfügung, sodass auch Eile beim Baufortschritt vonnöten ist.

„Einige Baumaßnahmen liegen nicht in unserer Zuständigkeit“, macht Christopher Zick, Abteilungsleiter der Straßenverkehrsbehörde, aufmerksam. So handelt es sich bei der Baumaßnahme in der Ohrdrufer Straße um eine Bundesstraße. „Das wird eine große Herausforderung werden“, ist sich Zick sicher. Denn die Ohrdrufer Straße ist eine Hauptverkehrsstraße (B 247) und soll ab 27. März teilweise voll gesperrt werden. Die vier Fahrspuren im Kreuzungsbereich der Südstraße sollen auf zwei Fahrspuren reduziert werden. Angedacht ist, eine sogenannte Querungshilfe einzurichten, damit Fußgänger und Radfahrer ohne Probleme an der Baustelle vorbeikommen. „Uns ist aufgefallen, dass die Fußgängerbrücke am Viadukt nur von wenigen Passanten genutzt wird, deshalb richten wir diese Hilfe ein“, so der Abteilungsleiter. Die Bauarbeiten werden sich voraussichtlich bis zum Gothardusfest ziehen.

Kindleber Straße bleibt weiter ein Sorgenkind

Des Weiteren soll in der nördlichen Seebergstraße zwischen Fichtestraße und Erfurter Landstraße unter Vollsperrung gebaut werden. Dies wird die Stadt, die Versorgungsträger, den öffentlichen Nahverkehr, die Baufirmen und natürlich auch die Bürger vor enorme Herausforderungen stellen. Der Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha und Landkreisgemeinden plant hier den grundhaften Ausbau, die Stadtwerke wollen die Gasversorgungsleitungen erneuern. Im Juni beginnen die Bauarbeiten, die bis Ende des Jahres laufen. Die Umleitung wird über die Gleichenstraße geführt.

Seit 2021 wird in der Gallettistraße / Am Kindleber Feld gebaut. Ende des nächsten Jahres soll die Straße fertiggestellt sein. Foto: Conny Möller

Fortgesetzt werden dagegen die Bauarbeiten in der Galettistraße und am Kindleber Feld. Seit zwei Jahren wird hier gebuddelt. Ein Ende ist erst im kommenden Jahr in Sicht. „Wir müssen zeitlich abstimmen, wie es mit der Kindleber Straße weiter geht“, sagt Bürgermeister Zillmann. Denn deren kaputter Zustand muss dringend behoben werden. Vor 2025 passiert nicht viel, das weiß auch der Baudezernent. Im Blick habe er dabei den weiteren Ausbau des Radwegenetzes. So sehen die Planungen einen Radweg von der Kindleber Straße bis zum Ortsausgang vor.













Die Baumaßnahmen:

Galettistraße / Am Kindleber Feld - seit September 2021 bis Dezember 2024

Ordonnanzgasse - zweites bis drittes Quartal 2023

Goldbacher Straße - Juli bis September 2023

Seebergstraße - Juni bis Dezember 2023

Friedrichstraße - Juni bis Dezember 2023 (Sanierung Gehwege)

Dorotheenstraße - Juli bis Oktober 2023

Ohrdrufer Straße - März bis April 2023

Augustinerstraße - September bis Oktober 2023

Leinastraße / Inselsbergstraße - bisher kein Termin vereinbart (Dauer ca. zwei Wochen)

Europakreuzung Rechtsabbieger in Südstraße - Juli bis Oktober 2023