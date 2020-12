Bauhof-Mitarbeiter sanieren Gehwege in Bad Tabarz

Maik Trescher, Egmont Will, Daniel Weppler und Camillo Holland (von links) gehören zur Tiefbau-Truppe des Bauhofes Bad Tabarz und sanieren derzeit Gehwege im Wohngebiet Am Mönchhof. Sie haben Bauamtsleiterin Stephanie Fröhlich in ihre Mitte genommen, die die Bauarbeiten koordiniert.