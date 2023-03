Baukran wird in Gotha-West aufgestellt

An der Wolfgangwiese in Gotha-West wird am Mittwoch, 8. März, ein Kran aufgestellt (Archivbild).

Gotha. An der Wolfgangwiese in Gotha-West wird am 8. März ein Baukran aufgestellt. Dort erfolgen am Wohnhaus Arbeiten an der Lüftungsanlage.

An der Wolfgangwiese im Westviertel der Stadt Gotha wird am Mittwoch, 8. März, ein Baukran aufgestellt. Grund dafür sind notwendige Arbeiten an der Lüftungsanlage an der Hausnummer 17.

Zur Durchführung der Arbeiten wird die Straße, auf dem Teilstück zwischen der Zufahrt zu den Hausnummern 1 bis 15 und Am Wiegwasser, von 9 bis voraussichtlich 13 Uhr für den fließenden Verkehr voll gesperrt. Fußgänger nutzen den östlichen Gehweg.