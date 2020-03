Baukunst aus Gotha in Schwarz-Weiß verewigt

Wäre im Hintergrund nicht der Turm der Margarethenkirche zu sehen, würde der Betrachter das Gebäude wohl ganz woanders verorten. Fließende Linien, Flachdach, lange Fensterbänder, die minimalistisch gestaltete Fassade. Ganz klar, steht hier Bauhaus-Architektur. Wie ein futuristisches Raumschiff ragt das Haus in die Innenstadt. Doch sie befindet sich nicht in einer Kunstmetropole, sondern in Gotha.

Dass das Bauhaus nicht selten in der Provinz zu Hause ist, hat Jean Molitor mit Fotografien gezeigt, die unter dem Titel „Inspiriert vom Bauhaus – Gotha erlebt Moderne“ bis Ende 2019 im Kunstforum Gotha ausgestellt wurden. Eines der Werke, das Schwarz-Weiß-Foto des Gothaer Kaufhauses Moses, hat ebenda einen dauerhaften Ausstellungsplatz gefunden. Wie Geschäftsleiter Robert Luhn mitteilt, habe man das Bild erworben. Die Großaufnahme hängt seit Donnerstag in der zweiten Etage, wo Besucher des hauseigenen Cafés einen guten Ausblick auf die beeindruckende Fotografie haben.

Der Kauf soll auch einem guten Zweck dienen: Die Hälfte das Erlöses von 4500 Euro wird an den Gothaer Verein Helping Angels gespendet. Die Mitglieder organisieren Erlebnisse für schwerkranken Menschen, sei es eine letzte Motorradfahrt, ein Flug im Heißluftballon oder eine Reise zur Ostsee. Die verbleibende Hälfte finanziert zu großen Teilen die Reproduktion des Fotos, die allein schon 1500 Euro gekostet habe, wie Jean Molitor verrät.

Glasturm bleibt Sehnsuchtsobjekt

Das heutige Kaufhaus Moses ist 1928 nach einem Entwurf des Architekten Bruno Tamme fertiggestellt wurden, der auch die Gothaer Siedlung Am Schmalen Rain geplant hat. Von der jüdischen Firma Conitzer und Söhne wurde er beauftragt, das Kaufhaus in der Erfurter Straße zu konzipieren, das schließlich mit seiner modernen Gestaltung über die Innenstadt hinaus eine Strahlkraft entwickelt hat. Ein elf Meter hoher beleuchteter Glasturm ragte aus der abgerundeten rechten Ecke des Gebäudes heraus. Aus ungeklärten Gründen wurde er in den Wirren der Wendezeit abgerissen. Ein Wiederaufbau sei bereits im Gespräch gewesen, berichtet Robert Luhn, doch dem müsse der Eigentümer des Gebäudes zustimmen.

Eine dreidimensionale Visualisierung des Kaufhauses mit Glasturm war in der Ausstellung im Kunstforum zu sehen. Die Computertechnik augmented reality, also erweiterte Realität, ermöglichte Besuchern ein Modell des Gebäudes mit einem Tablet von allen Seiten betrachten.

Jean Molitor dokumentiert, rund 100 Jahre nach der Blüte des Bauhaus, wie die Moderne Landschaften auf der ganzen Welt geprägt hat. Der Berliner Fotograf hat das Gothaer Kaufhaus in seine Sammlung aufgenommen, wo es unter anderem neben Gebäuden aus Casablanca, Beirut, Barcelona und Helsinki für seine Gestaltung gewürdigt wird. In der Ausstellung im Kunstforum waren zudem Bilder der Rennbahngaststätte Boxberg und des Pero-Werks in der Seebergstraße als Beispiele der Moderne in Gotha zu sehen. Auf den verschiedenen Ebenen des Kunstforums wurden außerdem Gebrauchsgegenstände der Bauhäuslerin Marianne Brandt ausgestellt.