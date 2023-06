Baumaschinen in Brand gesetzt - Zeugenaufruf in Seebergen

Seebergen. Zeugen hatten der Feuerwehr eine Rauchwolke über dem Steinbruch nahe Seebergen gemeldet. Die Polizei sucht nun Zeugen.

Am Freitagabend (gegen 19.30 Uhr) wurde die Feuerwehr in Seebergen zum Steinbruch "Kammerbruch" gerufen. Zeugen hatten zuvor eine Rauchwolke über dem Seeberg gemeldet. Vor Ort eingetroffen, stellten die Einsatzkräfte zwei brennende Baumaschinen in dem Steinbruch fest, die gelöscht werden konnten Es entstand an beiden Maschinen hoher Sachschaden.

Die Polizei Gotha ermittelt nun wegen Brandstiftung und bittet Zeugen um deren Mithilfe. Mitteilungen können telefonisch unter der Nummer 03621/781124 oder schriftlich an den Inspektionsdienst Gotha unter der Fallnummer 0141596/2023 gemacht werden.

