Baustart für Großprojekt in Gotha

Gotha. Hier investiert die Stadt Gotha etwa 5,5 Millionen Euro in den Straßenausbau.

Start für ein bauliches Großprojekt in Gotha. Voraussichtlich ab dem 13. September beginnen die Bauarbeiten in der Gallettistraße und der Straße Am Kindleber Feld. Bis Ende des Jahres 2023 werden die Straßen unter Vollsperrung in insgesamt acht Bauabschnitten ausgebaut. Wie die Stadtverwaltung Gotha vergangene Woche mitteilte, erstreckt sich die gesamte Ausbaustrecke in einer Länge von 1,2 Kilometern von der Kreuzung Oskar-Gründler-Straße bis vor die Einmündung Kindleber Straße.

„Die Komplexmaßnahme umfasst die Erneuerung der Trinkwasser- und der Abwasseranlagen, die Stromversorgungsleitungen sowie die Verlegung der Leerrohrsysteme für den Breitbandnetzausbau“, so die Stadtverwaltung weiter. Weiterhin würden mit der Fahrbahn auch die Gehwege, teilweise mit Parkbuchten, und die Straßenbeleuchtung neu gebaut. Des Weiteren soll auch das Straßenbegleitgrün mit Ersatzpflanzungen von Bäumen und Sträuchern neu geschaffen werden. Darüber hinaus werden Ausgleichsflächen angelegt.

Die komplexe Baumaßnahme wird von der Stadt Gotha gemeinsam mit dem Wasser- und Abwasserzweckverband Gotha, Landkreisgemeinden und der Stadtwerke Gotha Netz GmbH durchgeführt. Das Thüringer Landesverwaltungsamt unterstützt das Projekt mit Fördermitteln aus dem Fördertopf „Verbesserung der regionalen Wirtschaftsstruktur“. Die Gesamtkosten betragen etwa 5,5 Millionen Euro.