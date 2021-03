Bauzaun am Gothaer Hauptmarkt gestalten

Gotha. Am 28. März startet in Gotha die Aktion „Sunday for children“. Kinder wollen den Bauzaun am Hauptmarkt mit Bildern und Plakaten schmücken.

Auf die prekäre Situation von Kindern und Jugendlichen soll am Sonntag, 28. März, mit der Aktion „Sunday for children“ aufmerksam gemacht werden. An diesem Tag wollen Kinder ein Zeichen setzen und den Bauzaun am Gothaer Hauptmarkt mit Bildern, Plakaten und Kindersachen schmücken.

Unterstützung gibt es von Gothas Oberbürgermeister Knut Kreuch (SPD): „Das ist ein Zeichen für eine lebendige kinderfreundliche Innenstadt.“ Das Stadtoberhaupt bittet, dass keiner der Initiatoren enttäuscht sein möge, wenn durch Bauarbeiten Zäune versetzt oder entfernt werden. „Das ist kein böser Wille, sondern dem Bauablauf geschuldet. Ich freue mich auf einen bunten Zaun mit einer klaren Botschaft“, so Kreuch.