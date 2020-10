Beethoven und die Farbe der Wahrheit in Gotha

„Eine falsche Note zu spielen ist unbedeutend; ohne Leidenschaft zu spielen ist unentschuldbar.“ Mit diesem Zitat des streitbaren Musikgenies und Wahrheitssuchers, der vor 250 Jahren in diese Welt kam und den seltenen Mut besaß, sich auch zu Irrtümern zu bekennen, leitete Kreismusikschulleiterin Bärbel Michl die Beethoven-Matinee am Samstagvormittag im Gothaer Kulturhaus ein. Auf dem Programm standen Werke des Jubilars, vorgetragen von Solisten und überschaubaren Ensembles.

Programmatisch war der musikalische Rahmen: Mit Schillers „Ode an die Freude“ auf Beethovens geniale Melodie begann und endete das Konzert – zuerst von einem Blockflötenquartett mit Klavier vorgetragen und zum Schluss von einem Kammerchor aus Gesangsschülerinnen. Angesichts der das Kulturleben gefährlich lähmenden amtlichen Maßgaben war dieses „Trotz alledem“ ein mutiges Bekenntnis im Geist des kämpferischen Künstlers Beethoven.

Konsequente Arbeit der Pädagogen

Wie zu erwarten, spiegelte sich in den Leistungen der Schüler die konsequente Arbeit der Pädagogen. Ob Anfänger oder fortgeschritten – das Bemühen, den Nachwuchs auf dem Weg akribisch gelehrter Spiel- und Gesangstechnik zum Ziel leidenschaftlicher Interpretation zu führen, war unverkennbar.

Abwechslungsreich war das Programm, und die eine oder andere Info vertiefte das Verständnis. So etwa zur Klavierversion des Lieds „La Marmotte“, vorgetragen von Helene Hoffmann: Das Lied vom Murmeltier kennt man, aber nicht unbedingt den ernsten Hintergrund: Vom Hunger getrieben, kamen Kinder, oft begleitet von einem Murmeltier, aus der Schweiz nach Deutschland und bettelten um Nahrung.

Unter den Programmpunkten gab es wieder einige, die besonders berührten. So sang Charlotte Beck ausgerechnet in dieser Zeit zunehmender Irrationalität das Lied „Feuerfarb“ auf einen Text der Beethoven-Zeitgenossin und Dichterin Sophie Mereau (1770 – 1806): „Ich weiß eine Farbe, der bin ich so hold, / Die achte ich höher als Silber und Gold; / Die trag’ ich so gerne um Stirn und Gewand / Und habe sie ‘Farbe der Wahrheit‘ genannt“.

Harmonisches Miteinander von Technik und Ausdruck

Beeindruckend war Elise Meisels Interpretation eines Menuetts in G-Dur, wobei intelligente Artikulation und an menschliche Rede erinnernde Behandlung der Melodiebögen ein harmonisches Miteinander von Technik und Ausdruck erkennen ließen.

Mit dem aus Goethes „Faust“ stammenden Lied vom Floh, dessen Geschwister als hoch dekorierte Hofschranzen ihre Mitmenschen schikanieren, gelang Valeria Hülfenhaus der Spagat zwischen dramatischer Darstellung und augenzwinkernder Distanz.

Höchst amüsant war die Gegenüberstellung von Beethovens Albumblatt „Für Elise“, sehr schön gespielt von Luise Hoffmann, und einer Parodie dieses superpopulären Klavierstücks: Der niederländische Blockflötist, Komponist und Dirigent Paul Leenhouts (geboren 1957) hatte sich den Spaß erlaubt, aus den ersten Takten des Stücks einen Tango zu formen – „Tango for Elise“. Spritzig humorvoll bot das Blockflötenquartett (Emila Brauns, Julia Schwabe, Anna Lisa Kelbert und Lehrerin Susanne Kelbert) diesen musikalischen Spaß dar.