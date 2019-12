Beethovens Neunte in Gotha: Der schwierige Weg zum Menschheitsglück

Wie immer ist das Gothaer Kulturhaus so gut wie ausverkauft, jeder kennt den Verlauf dieses Unikats der Musikgeschichte auswendig. Und doch lassen Gänsehautmomente nicht lange auf sich warten. Auch diesmal wieder, als die Thüringen-Philharmonie Gotha-Eisenach am Samstag unter der bewährten Leitung von Russell Harris Beethovens Neunte aufführt.

In höchster Anspannung ringen Urgewalten im ersten Satz miteinander; der extrovertierte Aktionismus des zweiten Satzes bringt uns der Lösung nicht näher; ebensowenig hilft es, sich – im dritten Satz – vom lauten Weltgetümmel abzuwenden und in innere Traumwelten abzutauchen. Trotzdem zieht es den Hörer mit Macht in den musikalischen Verlauf hinein, durchlebt er intensiv die vom Komponisten genial gestalteten Klangwelten, lässt er sich vom Enthusiasmus der hochprofessionellen Musiker anstecken – obwohl doch gerade dieses Werk für sie ein absolutes Routinestück sein müsste.

Gesangstechnisch heikle Episode gemeistert

Dann der Schlusssatz in Form einer Kantate – der Showdown, in dem auf schmerzliche Dissonanzen zu Beginn Fetzen des Nun-erst-recht-Vergnügens und der weltabgewandten Träumerei wie Schatten auftauchen, sich schließlich die Freudenmelodie aus den Tiefen ins Licht emporarbeitet, dann aber noch einmal das Chaos seine scheinbare Unbesiegbarkeit reklamiert.

Hunderte Menschen warten auf das erlösende „Freunde, nicht diese Töne!“ des Baritons, eine kurze, aber sängerisch durchaus heikle Episode. Die meisterte der Südafrikaner Luvuyo Mbundu mit seinem warmen sonoren Bariton ganz hervorragend.

Auch die anderen drei Mitglieder des internationalen Solistenquartetts – die Kroatin Nikolina Pinko (Sopran), die Polin Jadwiga Postrożna (Alt) und der Tscheche Jakub Pustina (Tenor) – gestalteten ihre Partien auf hohem Niveau. Den Geschwindmarsch „Froh, wie seine Sonnen fliegen“ sang Pustina kraftvoll-optimistisch mit glänzendem Timbre, dem mancher vielleicht eine etwas stärkere lyrische Komponente gewünscht hätte.

Botschaft der Komponisten bleibt aktuell

Die beiden Chöre – der Konzertchor Gotha (Einstudierung: Sebastian Göring) und die Suhler Singakademie (Einstudierung: Robert Grunert) – absolvierten ihre schwierigen, in der Neunten oft an die Grenzen des Machbaren heranreichenden Partien wieder auf beeindruckende Weise.

Die Botschaft Schillers und Beethovens bleibt aktuell: Die Freudenzauber binden wieder, „was die Mode streng geteilt“ – was die Menschheitsfamilie in „die Guten“ und „die Bösen“ getrennt hat. „Ihr stürzt nieder, Millionen“ – weil ihr, wie in Platons Höhlengleichnis, auf die Schatten auf der Mauer starrt, anstatt hinter euch zu sehen. Schließlich die überwältigende Doppelfuge, die vereint, was zusammengehört: „Freude, schöner Götterfunken“ und „Seid umschlungen, Millionen“ – das ist die Lösung.