Begegnungsstätte in Gotha erhält Spende von 1500 Euro

Gotha. Windparkbetreiber Boreas unterstützt Begegnungsstätte des Diakoniewerks Gotha

Die Boreas-Energie GmbH mit Sitz in Herbsleben hat einen Spendenscheck in Höhe von 1500 Euro an Sabine Hertzschuch für die Liora-Begegnungsstätte des Diakoniewerks in Gotha überreicht. Das Unternehmen, Windrad-Betreiber im Kreis Gotha, habe die Ausgaben für die sonst übliche Weihnachtsproduktion in einen Spendentopf für regionale Vereine und Projekte gesteckt. Die 1500 Euro für Liora sollen die Arbeit der Begegnungsstätte unterstützen. Hier werde auf unkomplizierte Art und Weise geholfen, erklärt Boreas-Regionalleiter Sebastian Offenhaus die Wahl. Sabine Hertzschuch ergänzt: „Diese Spende können wir gerade jetzt sehr gut gebrauchen und werden damit einen Teil der laufenden Kosten, wie zum Beispiel Lebensmittel, bestreiten können.“

Menschen in schwierigen Lebenssituationen erhalten bei Liora im Augustinerkloster eine warme Mahlzeit, sie können Wäsche waschen oder sich duschen. Am Nachmittag gibt es zudem eine Betreuungsangebot für Kinder und Jugendliche im Alter von drei bis 15 Jahren.